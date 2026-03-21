Inter, Chivu: "Il silenzio stampa l'abbiamo deciso tutti assieme"

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(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "E' stata una decisione presa tutti insieme quella di non parlare per quello che era accaduto in campo domenica scorsa. Preferisco parlare di calcio e non cercare alibi o scuse".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. "Abbiamo fatto qualche errore contro l'Atalanta e mi riferisco a tecnica e tattica. Ci siamo chiesti dove fare meglio, non dobbiamo creare scuse o alibi e guardare gli errori degli altri, che tanto non possiamo controllare". (ANSA).