Verso Milan-Torino, D'Aversa: "Non ho ancora deciso chi giocherà davanti. Out Aboukhlal e Njie"

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Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, Roberto D'Aversa, tecnico granata, ha parlato anche delle possibili scelte di formazione. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Simeone con Adams e Zapata nel secondo tempo: può essere così domani?

"Nella partita si ragiona sul piano tattico facendo iniziare uno e far entrare l'altro. Zapata fa più fatica a subentrare che a partire dall'inizio, ma contro il Parma sapevo che non avremmo avuto spazio e che Adams non aveva più di un'ora: la scelta è stata fatta per quello, eravamo in vantaggio e abbiamo sfruttato al meglio Zapata. II dubbio c'è, le scelte saranno fatte all'ultimo momento. Non ho ancora deciso"

I giocatori non sanno la formazione?

"Sì. La do o a San Siro o in hotel, a seconda di dove faccio la riunione tecnica"

Chi mancherà domani?

"Aboukhlal non c'è e Njie ha avuto un problema leggero, gli altri sono disponibili"