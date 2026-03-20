Verso Milan-Torino, D'Aversa: "Non ho ancora deciso chi giocherà davanti. Out Aboukhlal e Njie"
Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, Roberto D'Aversa, tecnico granata, ha parlato anche delle possibili scelte di formazione. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:
Simeone con Adams e Zapata nel secondo tempo: può essere così domani?
"Nella partita si ragiona sul piano tattico facendo iniziare uno e far entrare l'altro. Zapata fa più fatica a subentrare che a partire dall'inizio, ma contro il Parma sapevo che non avremmo avuto spazio e che Adams non aveva più di un'ora: la scelta è stata fatta per quello, eravamo in vantaggio e abbiamo sfruttato al meglio Zapata. II dubbio c'è, le scelte saranno fatte all'ultimo momento. Non ho ancora deciso"
I giocatori non sanno la formazione?
"Sì. La do o a San Siro o in hotel, a seconda di dove faccio la riunione tecnica"
Chi mancherà domani?
"Aboukhlal non c'è e Njie ha avuto un problema leggero, gli altri sono disponibili"
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