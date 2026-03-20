Milan, novità in attacco contro il Torino? Allegri pensa a Fullkrug con Pulisic

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Dopo la sconfitta contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha detto subito ai suoi ragazzi che serve una reazione immediata per non rovinare quanto di buono fatto finora. Ecco perchè la gara di domani alle 18 a San Siro contro il Torino è tanto importante quanto delicata. Negli ultimi giorni, si è parlato parecchio del rapporto e dell'intesa in campo tra Christian Pulisic e Rafael Leao che stanno faticando parecchio a trovarsi in campo.

CHANCE PER FULLKRUG? - Qualcuno vorrebbe vedere un cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3, ma il tecnico livornese vuole andare con il suo 3-5-2, cioè il sistema di gioco che ritiene più adatto per questa squadra. Ma, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, a differenza di quanto si pensava fino a qualche ora fa, ora Allegri sta pensando a cambiare qualcosa nella coppia d'attacco titolare: la tentazione di Max si chiama Niclas Fullkrug, centravanti tedesco arrivato a gennaio e finora in campo dal primo minuto solo una volta in casa della Fiorentina. Domani contro il Torino potrebbe quindi essere la sua seconda volta dall'inizio e, come a Firenze, il suo compagno di reparto potrebbe essere sempre Pulisic. Il sacrificato sarebbe dunque Rafael Leao, che comunque è ancora leggermente in vantaggio su Fullkrug.

TORNA RABIOT - Per quanto riguarda il resto della formazione, ci sarà un rientro molto importante per Allegri, cioè quello in mezzo al campo di Adrien Rabiot, assente domenica scorsa a Roma contro la Lazio per squalifica. Accanto a lui ci sarà sicuramente Luka Modric, mentre per il terzo posto in mediana c'è un ballottaggio aperto visto che ieri sono stati provati sia Youssouf Fofana, titolare negli ultimi tre match, che Samuele Ricci. Sulla fascia sinistra si rivedrà invece dal primo minuto Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, reduce da una pessima prestazione contro la Lazio.