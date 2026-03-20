Allegri "chiude" la polemica Leao-Pulisic e avverte i suoi attaccanti: tutti si devono svegliare!
Nella conferenza stampa odierna di Massimiliano Allegri in vista della gara di domani sera contro il Torino, ci sono state molte domande ovviamente su quello che è successo domenica scorsa all'Olimpico durante il match contro la Lazio tra Rafael Leao e Christian Pulisic. I due giocatori hanno fatto pace e si sono chiariti nei giorni successivi a Milanello, ma ci ha pensato il tecnico livornese a mettere la parola fine su quell'episodio: "Sono cose che succedono all'interno di una stagione dove contano molto i punti. L'unica cosa da fare è rimanere sereni, domani abbiamo una partita importante prima della sosta. È difficile perché il Torino da quando è arrivato D'Aversa fa buoni risultati. Lasciamo perdere quello che è successo, dobbiamo essere concentrati su domani".
TUTTI A DISPOSIZIONE - In questi giorni, si è parlato tanto anche dell'intesa che stanno faticando a trovare Pulisic e Leao, che potrebbero essere comunque confermati anche domani dal primo minuto. Oltre al cambio di modulo e al passaggio al 4-3-3, molti tifosi vorrebbero vedere anche interpreti diversi in attacco come Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug che stanno trovando spazio solo a partita in corso nelle ultime settimane. Ora Allegri ha tutti gli attaccanti a disposizione, compreso Santiago Gimenez che tornerà tra i convocati dopo oltre quattro mesi (ultima partita ufficiale a fine ottobre), ma chi vuole giocare deve meritarselo.
SVEGLIA! - "Per quanto riguarda la coppia Leao-Pulisic hanno avuto una stagione con infortuni, uno ha saltato la preparazione, l'altro ha fatto una bella preparazione e poi è stato due mesi fuori. Ora è importante fare bene gli ultimi due mesi. Pulisic sta bene, dal punto di vista della condizione fisica a Roma ha fatto una buona prestazione. Manca precisione nei tiri, ma la ritroverà. Rafa ha 9 gol, mancano ancora delle partite e può andare in doppia cifra. Ma ora abbiamo tutti a disposizione, per giocare bisogna darsi una sveglia. Tutti" le parole di Allegri che si aspetta molto di più dal suo reparto offensivo. Anche perchè i numeri nel 2026 dell'attacco milanista sono piuttosto deludenti: nel nuovo anno infatti le punte rossonere hanno segnato appena sette gol in 12 partite (4 Leao, 2 Nkunku, 1 Fullkrug, 0 Pulisic e Gimenez).
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