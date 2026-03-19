Milan, attacco flop nel 2026: solo sette gol segnati dalle punte. Ma Allegri non cambia: avanti con il 3-5-2 e con Leao-Pulisic

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Il merito più grande di Massimiliano Allegri è stato quello di aver riportato nelle prime posizioni il Milan. E per farlo la prima cosa su cui ha lavorato è stata la fase difensiva perchè nella scorsa stagione i rossoneri incassavano troppi gol. Per prendere meno reti (quella milanista è al momento la miglior difesa della Serie A), è stata di conseguenza "sacrificata" un po' la fase offensiva e questo ha portato il Diavolo a segnare meno rispetto alle altre formazioni che stanno lottando per i quattro posti Champions (44 gol in 29 partite, delle prime sei della classifica solo la Roma ne ha siglati meno).

POCHI GOL - E le difficoltà realizzative del Milan sono aumentate nel 2026: 12 gare giocate e appena 14 reti segnate. Se si prendono in considerazione solo gli ultimi quattro match contro Parma, Cremonese, Inter e Lazio, la squadra di Allegri ha segnato appena tre gol. Ma c'è un altro dato ancora più preoccupante, vale a dire che solo la metà di questi 14 gol non sono stati messi a segno dagli attaccanti. Questi nel dettaglio i gol siglati dai giocatori rossoneri nel nuovo anno:

Leao 4

Nkunku 2

Fullkrug 1

Pulisic 0

Altri giocatori 7

TOTALE: 14 gol in 12 partite

PULISIC FLOP - Il fatto che Christian Pulisic sia ancora a secco nel 2026 ha certamente condizionato pesantemente il rendimento offensivo del Milan, ma è chiaro che anche dagli altri attaccanti in rosa era lecito aspettarsi numeri migliori (nel conto non è stato inserito Santiago Gimenez che non è ancora tornato in campo dopo l'infortunio alla caviglia). Rafael Leao, al centro delle polemiche dopo la Lazio, è il miglior marcatore dl Diavolo nel nuovo anno, anche se da uno con la sua qualità le aspettative sono molto più alte. Anche da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug ci si aspettava un contributo realizzativo maggiore, ma va detto che il francese e il tedesco hanno giocato molto meno rispetto al portoghese e all'americano che al momento è la grande delusione del 2026 milanista.

LE SCELTE DI ALLEGRI - Cosa può fare Max Allegri per migliorare questi numeri? Un'ipotesi potrebbe essere un cambio di modulo, passando dal 3-5-2 ad un più offensivo 4-3-3, ma il tecnico livornese non sembra intenzionato a modificare il sistema di gioco, se non a partita in corso in caso di necessità. Ma l'allenatore milanista non sembra intenzionato a cambiare nemmeno gli uomini in campo: dopo i noti fatti dell'Olimpico, Leao e Pulisic hanno fatto pace a Milanello e dovrebbero essere confermati dal primo minuto anche sabato contro il Torino. Visto il rendimento negativo di questa coppia d'attacco nelle ultime partite, nelle quali hanno mostrato poca compatibilità, forse è arrivato il momento di provare qualcosa di diverso e di dare una chance dall'inizio a Nkunku e soprattutto a Fullkrug, la cui fisicità potrebbe portare grandi benefici anche agli altri attaccanti rossoneri, ma Allegri sembra deciso a continuare con la coppia Pulisic-Leao.