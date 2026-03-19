Modric: "Al Milan amato sin dal primo giorno: sono davvero grato, un sogno diventato realtà"

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Il Pallone d'Oro di Luka Modric è arrivato al Museo Mondo Milan, presso la sede ufficiale del club rossonero in via Aldo Rossi: clicca e leggi qui la comunicazione, con tutti i dettagli. La notizia dell'arrivo del prestigioso premio vinto dal fuoriclasse croato nel 2018 era già circolata nei giorni scorsi e oggi è diventata realtà. Un'opportunità grandiosa per i tifosi del Diavolo che, dopo aver avuto la possibilità di ammirare in campo Modric per tutta la stagione (e non è finita qui), avranno anche la chance di vedere il pezzo più pregiato del suo sconfinato palmares.

Luka Modric, in occasione del lancio del comunicato sull'arrivo del Pallone d'Oro al Museo rossonero, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni che testimoniano il legame profondo con il Milan e i colori rossoneri. Le parole del croato: "Quando il club mi ha parlato per la prima volta di questa idea, per me non c'è stato alcun dubbio nel farlo: fin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono sentito benissimo e amato da tutti i tifosi". Continua Modric: "Questo è un gesto piccolo piccolo per ricambiare tutto l'affetto che mi è stato rivolto sin dal giorno che sono arrivato al Milan".

Il Milan ha allestito un pannello con alcune foto e dichiarazioni che ripercorrono la carriera di Modric, in particolare la foto da bambino con la tuta rossonera: "È stupendo vedere questa foto. Mi riporta a tanti ricordi perché quando ero bambino ero un grande tifoso del Milan: ora, trent'anni dopo, giocare per questo grande club è davvero stupendo, un sogno divenuto realtà. Non mi aspettavo che questo sarebbe successo ma alla fine le cose arrivano quando meno te le aspetti. Ho realizzato questo sogno e me lo sto godendo sin dal primo giorno: sono davvero grato per tutto quello che il Club e i tifosi mi stanno dando sin dall'inizio"