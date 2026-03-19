Il Pallone d'Oro di Luka Modric arriva al Museo Mondo Milan! Info e dettagli

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Da oggi, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d'Oro di Luka Modrić. Un importante gesto simbolico verso i suoi tifosi del campione rossonero - che ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera - e un ulteriore segno del forte legame tra Luka e il Club. Una connessione che precede di molto il suo approdo in Italia della scorsa estate, vista la passione per i nostri colori manifestata fin dall'infanzia dal nostro attuale numero 14.

Modrić ha così scelto di mettere a disposizione di tutti i milanisti il più prestigioso riconoscimento individuale del mondo del calcio, vinto nel 2018 come primo calciatore croato di sempre. Un'annata memorabile, segnata dalla terza Champions League consecutiva con il Real Madrid e dallo storico approdo alla Finale Mondiale con la Croazia.

"Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo Club significa realizzare un sogno", ha detto Luka Modrić. "Condividere il mio Pallone d'Oro con tutti i nostri tifosi, che da mesi non mancano di dimostrarmi il loro sostegno in ogni partita, è un modo per restituire loro parte di questo affetto. Forza Milan!".

Il trofeo amplierà la ricca collezione del Museo Mondo Milan - il museo calcistico più visitato d'Italia - inserendosi in un contesto che, come nessun altro, racconta come i successi individuali e i percorsi dei singoli atleti rossoneri contribuiscano ad alimentare una più ampia storia collettiva fatta di campioni, vittorie e cultura sportiva.

Per ammirare il Pallone d'Oro di Luka Modrić sarà possibile visitare tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00) il museo rossonero di Casa Milan, moderno headquarter rossonero aperto alla cittadinanza e agli appassionati di sport.