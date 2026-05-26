Toma a parlare Leao: "È stato un periodo difficile per me. Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi"
MilanNews.it
Rafael Leao è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso i social. Il portoghese ha spiegato quanto sia stato difficile per lui l'ultimo periodo
Due giorni dopo la fine della stagione con il Milan e la mancata qualificazione dei rossoneri in Champions League è tornato a parlare Rafael Leao che attraverso il suo profilo di Instagram ha dichiarato: "È stato un periodo in cui ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me, per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione avesse una piega totalmente diversa...
Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi".
Pubblicità
News
Pasotto: "Ci sono tutte le indiscrezioni relative ai dissidi interni, a cui peraltro ha accennato pubblicamente anche Allegri"
Garlando: "Si è salvato il solo Ibra, amico del capo che ha trascorso la stagione a postare il catalogo delle sue vacanze e che ha spaccato lo spogliatoio"
Decide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Decide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.
4 Retroscena Milan, Colombo: "Raccontano che al gol di Saelemaekers solo Tare sia scattato in piedi a festeggiare. Gli altri dirigenti sono rimasti impassibili, quasi infastiditi"
25/05 Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Primo PianoCardinale: nuovo Milan, vecchie abitudini. No ad aumenti di capitale, sì al player trading per evitare bilanci in perdita
Derby turco per Leao: il Galatasaray gli offre 10 milioni a stagione. Quale sarà il futuro di Modric e Rabiot senza Allegri?
Pietro MazzaraUn disastro che ribalta tutto. Allegri-Milan, addio molto vicino. Anche Tare può lasciare
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
ESCLUSIVA MN - Sabatini: "Questo Milan pensa prima ai risultati economici che a quelli sportivi. Allegri? Non vale la pena restare con questi dirigenti"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com