Toma a parlare Leao: "È stato un periodo difficile per me. Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi"

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Rafael Leao è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso i social. Il portoghese ha spiegato quanto sia stato difficile per lui l'ultimo periodo

Due giorni dopo la fine della stagione con il Milan e la mancata qualificazione dei rossoneri in Champions League è tornato a parlare Rafael Leao che attraverso il suo profilo di Instagram ha dichiarato: "È stato un periodo in cui ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me, per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione avesse una piega totalmente diversa...

Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi".