Prima a Casa Milan e poi a Milanello: il saluto commosso di Igli Tare

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Igli Tare, licenziato ieri da RedBird insieme a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Massimiliano Allegri, è stato questa mattina a Casa Milan per prendere le sue cose in quello che ormai è il suo ex ufficio. Visibilmente commosso, come riportato da Sky, il dirigente albanese ha salutato tutti coloro che lavorano nella sede rossonera di via Aldo Rossi e poi si è recato a Milanello per salutare anche lì i dipendenti che hanno lavorato con lui in questa sua esperienza al Milan che è durata un solo anno.

Questo il comunicato di RedBird Capital Partners dopo la conclusione della stagione 2025/26: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".