Begiristain, Ramon Planes e Bezhani: le piste straniere per il ds del Milan

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan: "Prima di partire per gli States Ibra contribuirà con Cardinale e Calvelli a disegnare il Milan che verrà. Se del tema allenatore abbiamo parlato nelle pagine precedenti, è bene qui affrontare il discorso area tecnica. Così come per la panchina, c’è già una short list di nomi. Piace molto Txiki Begiristain, ex attaccante come Ibrahimovic, ma soprattutto già uomo mercato del Barcellona dal 2003 al 2010 (comprò Zlatan dall’Inter) e del Manchester City dal 2012 al 2024. Beguiristain ha avuto una parte importante negli inizi della carriera da tecnico di Pep Guardiola, portandolo non solo sulla panchina della prima squadra in Catalogna, ma scegliendolo pure in Inghilterra. Oggi è libero e agli occhi di Ibra sarebbe l’uomo ideale per sviluppare un progetto al top pure in Italia.

Catalano è anche Ramon Planes, oggi all’Al Ittihad. Mentre un nome già in seno alla galassia RedBird è quello di Viktor Bezhani, attuale ds del Tolosa. Più defilate le ipotesi italiane, tra cui quella che porta a Fabio Paratici, al momento legato alla Fiorentina, ma già cercato un anno fa dal Milan proprio su idea di Zlatan".