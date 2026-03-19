Milan, i prestiti sono una miniera d'oro: fino a 108 milioni di incassi, vietato sbagliare

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Il Milan guarda già all'estate con un'idea molto chiara: i giocatori attualmente via in prestito possono diventare una vera e propria miniera d'oro, visto che dagli incassi delle loro cessioni il club rossonero potrebbe potenzialmente arrivare a guadagnare fino a 108 milioni di euro, reinvestibili poi sul mercato. Una cifra importante, che può cambiare i margini operativi del club e offrire ad Allegri risorse preziose per ocrreggere la rosa. Attenzione però: incassare non basta. Il punto vero sarà trasformare queste (eventuali) entrate in scelte giuste, perché spendere male dopo aver venudto bene sarebbe il modo più rapido per sprecare un'occasione enorme.

Due incassi già registrati: ecco quali sono gli altri

Una parte dei possibili ricavi appare piuttosto solida, considerando il fatto che due di questi incassi il Milan già li ha registrati registrati. Stiamo parlando di Alex Jimenez, acquistato a titolo definitivo dal Bournemouth, che ha attivato l'opzione di riscatto del terzino spagnolo facendo entrare nelle casse rossonere 12 milioni di euro, e Tommaso Pobega, per il quale il Bologna ha versato 7 milioni di euro. A questi si aggiungeranno i 15 milioni del riscatto obbligatorio di Alvaro Morata da parte del Como. Tra le operazioni molto avanzate ci sono poi quella di Lorenzo Colombo con il Genoa, valutata 10 milioni di euro, e di Filippo Terracciano, per il quale scatterà l'obbligo di riscatto a 3,5 milioni di euro nel momento in cui la Cremonese riuscisse a salvarsi in Serie A.

Le situazioni più delicate ed il vero nodo

Il salto definitivo dipenderebbe soprattutto dai dossier economicamente più pesanti. Samuel Chukwueze, ad esempio, porterebbe 24 milioni in caso di riscatto dal Fulham, Musah addirittura 26 dall'Atalanta, mentre Bennacer potrebbe valere altri 10 milioni. Il problema è che queste sono anche lo operazioni più incerte. Ecco perché il Milan deve prepararsi a ogni scenario: anche se non entrassero tutti i 108 milioni, i rossoneri potrebbero comunque costruire un budget importante grazie ai riscatti dei prestiti. Ma il tutto andrà investito con lucidità, senza inseguire nomi a caso: servono profili davvero funzionali.