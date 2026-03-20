Di Marzio: "Castro tra i più attenzionati dai top club italiani: è nella lista del Milan"

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Il Bologna batte la Roma all'Olimpico e passa ai quarti di finale di Europa League. Protagonista della serata Santiago Castro, centravanti argentino dei rossoblu. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport nel post partita, racconta dell'interesse del Milan per il calciatore:

"È vero che Castro è uno dei giocatori più attenzionati, anche dai top club italiani: ad esempio è nella lista del Milan, ma il Bologna ha saputo saper trattenere i suoi gioielli sia quando non vogliono andare via e sia quelli che volevano andare via, come Lucumì. Poi dipenderà anche dai vari movimenti di mercato: il Bologna ha saputo anche sostituire i giocatori che sono andati via grazie ad una società che lavora con grande attenzione allo scouting".