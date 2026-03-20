Futuro Leao, Serafini: "Nonostante tutto, me lo terrei stretto. E' l'unico giocatore del Milan che può vincere da solo le partite"

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Luca Serafini, intervenuto a "Milan Hello" sul canale YouTube di Andrea Longoni, ha rilasciato queste parole:

Su Leao: "Possiamo dire di tutto su Leao, ma se nelle occasioni in cui ti detta la profondità e non gliela dai... La giocata va rischiata, butta la palla in avanti. Futuro? Penso che per caratteristiche fisiche e tecniche Leao assomigli a Kakà, che però era più completo. Kakà era straepitoso palla al piede, quando è finita questa esplosività il brasiliano è calato. La stessa cosa potrebbe succederà a Leao intorno ai 29-30 anni. La sua qualità principale è quando parte palle al piede, per il resto non si è evoluto più di tanto. In questo momento comunque me lo terrei stretto perchè comunque al netto di tutti i suoi difetti è l'unico giocatore che ti può vincere da solo le partite. Leao non è indolente, ma è leggiadro e leggero. Finchè dura io me lo tengo stretto".

Sul nuovo attaccante: "Io sarei andato già l'anno scorso a occhi chiusi su Vlahovic. E' l'identikit perfetto per l'attacco del Milan. Lui è sempre stato la mia prima scelta. In estate si era parlato di Hojlund anche i giocatori che escono dall'Atalanta poi faticano sempre un po'. Al Napoli non sta facendo male, ma va detto che il Napoli è una squadra che crea tanto per gli attaccanti. Non so cosa avrebbe fatto nel Milan e come avrebbe potuto giocare in un attacco a due. Non saprei che nome fare per il Milan, se giochi con un attacco a due devi avere due attaccanti con caratteristiche particolari".