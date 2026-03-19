L'annuncio di Simonelli: "L'incontro con gli arbitri rimandato a fine campionato"

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(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Non riusciamo a fare l'incontro con gli arbitri il 23 marzo perché Rocchi sarà a Malta per un appuntamento Uefa. Faremo tutto a fine campionato". Lo ha detto Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega serie A uscendo dal consiglio federale. "Di nazionale non abbiamo parlato - ha aggiunto -. Siamo confidenti che le cose vadano come devono, incrociamo le dita".

A chi gli chiede se si poteva rinviare un turno di campionato per aiutare l'Italia in vista del playoff ha replicato: "Se mi trovate una data in cui era possibile spostare offro una cena a tutti. Da parte nostra c'era la volontà, ma c'era un'impossibilità di calendario. Infatti Gattuso non ha chiesto nulla". (ANSA).