Scritte diffamatorie contro Cairo, l’autore è un72enne: denuncia e daspo in arrivo

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Come riporta Sportmediaset, l'autore delle scritte diffamatorie contro Urbano Cairo apparse il 6 marzo a Masio e nella frazione Abazia (Alessandria), paese d'origine dell'imprenditore, e nella vicina Quattordio, è un uomo di 72 anni, del Torinese. È stato denunciato dai carabinieri e dovrà rispondere di deturpamento e diffamazione aggravata. Per lui anche Daspo sportivo per due anni. L'azione diffamatoria, avvenuta di notte, aveva destato preoccupazione nella comunità locale.

L'immediata attivazione dei militari ha permesso di avviare accertamenti tecnici e di acquisire testimonianze utili a circoscrivere la cerchia dei sospettati. Grazie a una rapida analisi degli elementi raccolti sul campo, l'attenzione investigativa si è concentrata sull'anziano. La certezza è arrivata con la perquisizione della sua abitazione dove sono stati ritrovato altri striscioni diffamatori, pronti ad essere appesi per le vie della città, simili a quelli già pubblicati nei giorni precedenti. La paternità di questi fatti dunque non è da attribuire alla tifoseria organizzata.