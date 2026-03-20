Ibrahimovic sarà uno degli opinionisti di FOX Sports per i Mondiali 2026 negli USA

Ibrahimovic sarà uno degli opinionisti di FOX Sports per i Mondiali 2026 negli USAMilanNews.it
Oggi alle 00:50News
di Manuel Del Vecchio

In vista degli ormai prossimi Mondiali 2026 negli USA, il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli opinionisti di FOX Sports per il torneo. Ad annunciarlo a The Athletic è stato il presidente di Fox Sports, Brad Zager. "Era in cima alla lista delle persone che volevamo per questi Mondiali".