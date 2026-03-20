Ibrahimovic sarà uno degli opinionisti di FOX Sports per i Mondiali 2026 negli USA
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In vista degli ormai prossimi Mondiali 2026 negli USA, il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli opinionisti di FOX Sports per il torneo. Ad annunciarlo a The Athletic è stato il presidente di Fox Sports, Brad Zager. "Era in cima alla lista delle persone che volevamo per questi Mondiali".
“I came like a king, left like a legend.”— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026
Zlatan's next chapter: FOX Sports FIFA World Cup analyst #ZLATANonFOX | @Ibra_official pic.twitter.com/QrJ5r1meDZ
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