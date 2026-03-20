VIDEO - Theo Hernandez segna e porta l'Al Hilal in finale di King's Cup

VIDEO - Theo Hernandez segna e porta l'Al Hilal in finale di King's CupMilanNews.it
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Oggi alle 00:20News
di Manuel Del Vecchio

Grande serata per Theo Hernandez con il suo Al Hilal. Il terzino francese ha prima sbloccato il match contro l'Al-Ahli con un sinistro dei suoi sotto la traversa, e poi ha segnato il rigore decisivo che ha portato la squadra di Simone Inzaghi in finale di King's Cup, che giocherà contro l'Al-Kholood Club.

Di seguito il video del gesto tecnico dell'ex rossonero.