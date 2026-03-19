Europa League, il Gasp fallisce ancora: il Bologna vince 3-4 all'Olimpico, Roma eliminata
Ancora una delusione europea per Gian Piero Gasperini, che dopo l'1-1 dell'andata maturato allo stadio Dall'Ara perde 3-4 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ancora una grande delusione per l'allenatore giallorosso, che in stagione ha faticato molto a trovare continuità.
Partita molto divertente e frizzante, con il Bologna che va in vantaggio con Rowe e subito dopo si fa pareggiare da Ndicka. Bernardeschi, su rigore, manda i rossoblu in vantaggio all'intervallo. La ripresa si apre con il gol di Castro quasi all'ora di gioco, con Malen che accorcia le distanze su rigore 10 minuti dopo. All'80esimo Pellegrini fa esplodere l'Olimpico col gol del 3-3 e manda la gara ai tempi supplementari.
La Roma non sfrutta il momento positivo e al minuto 111 Cambiaghi purga i giallorossi con un sinistro preciso che beffa Svilar e si insacca dopo aver baciato il palo interno. Risultato storico della squadra di Italiano che andrà a giocarsi i quarti di finale.
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