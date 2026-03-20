Italia U19, tra i convocati anche Sala e Comotto

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Obiettivo Europeo, con l’entusiasmo di Catanzaro e Cosenza pronto a trascinare l’Italia. Il tecnico della Nazionale Under 19 Alberto Bollini ha scelto i 20 giocatori che da mercoledì 25 a martedì 31 marzo in Calabria si giocheranno l’accesso alla fase finale in programma in Galles dal 28 giugno all’11 luglio e a cui accederanno solo le prime classificate di ogni girone della fase Elite.

Gli Azzurrini, campioni d’Europa di categoria nel 2023 e che hanno superato la prima fase a novembre in Sicilia, torneranno in Calabria a un anno di distanza stavolta per affrontare Ungheria, Slovacchia e Turchia, con esordio mercoledì 25 alle 17 al ‘Nicola Ceravolo’ contro gli ungheresi; il secondo impegno è in programma sabato 28, sempre alle ore 17, al ‘San Vito-Gigi Marulla’ contro gli slovacchi, prima di tornare a Catanzaro per il match di martedì 31 alle 15 contro i turchi. Le tre gare dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della FIGC.

L’Italia si radunerà nella serata di domenica 22 marzo a Roma e, dopo un allenamento al ‘Tre Fontane’ nella mattinata di lunedì 23, partirà alla volta della Calabria.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

Staff – Tecnico: Alberto Bollini; Capodelegazione: Gianfranco Serioli; Coordinatore Nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Christian Maggio; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Gianluca Ciolli, Francesco Maria Nifosì; Fisioterapisti: Simone Siciliano, Giuseppe Galli; Nutrizionista: Dennis Dell’Unto; Tutor: Alessandro Milani; Comunicazione: Marco Calabresi; Segretario: Aldo Blessich