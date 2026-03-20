Il Pallone d'oro di Modric esposto al Museo Mondo Milan
(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Il Pallone d'oro che Luka Modric ha vinto nel 2018 sarà esposto al museo Mondo Milan nella sede del club rossonero. "Questo è un gesto piccolo piccolo per ricambiare tutto l'affetto che mi è stato rivolto sin dal giorno che sono arrivato al Milan", le parole di Modric riportate nel comunicato di presentazione dell'iniziativa. "Quando il club mi ha parlato per la prima volta di questa idea, per me non c'è stato alcun dubbio nel farlo: fin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono sentito benissimo e amato da tutti i tifosi". (ANSA).
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