La Gazzetta ha chiesto al Cies e a Wallabies il prezzo di mercato di Leao

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul prezzo di Rafael Leao: "Leao ha rinnovato il contratto con il Milan nel 2023. In quell'accordo, c'è una clausola da 175 milioni: chi vuole prenderlo senza parlare con il Milan, può pagare quella cifra e accomodarsi. Ovviamente, non accadrà: quella valutazione è fuori mercato e lo è sempre stata, anche quando Leao portava di peso il Milan in semifinale di Champions. Il Milan in passato ha rifiutato un'offerta dal Chelsea - mai ufficializzata, ma verosimilmente non lontana dagli 80 milioni - che oggi verrebbe accettata.

Abbiamo chiesto a Cies, gruppo di ricerca con sede a Neuchatel (Svizzera), e a Wallabies, società milanese che ha aiutato diversi club di A sul mercato, di stimare il prezzo di Leao come fanno regolarmente per i calciatori di alto livello. La risposta di Cies: "Tra i 40 e i 50 milioni di euro, a dipendenza della forza finanziaria dell’acquirente". Quindi, fuori dalle righe: 50 milioni in caso di offerte dalla Premier, qualcosa meno per campionati meno ricchi. La risposta di Wallabies: "Tra i 65 e i 75 milioni perché Leao, pur cambiando ruolo, secondo gli algoritmi ha tenuto un rendimento costante rispetto alle stagioni passate". Sono pochi quei 40-50 milioni? Sì, l'impressione da un punto di vista italiano è che la cifra sia bassina ma è doveroso considerare un particolare: il contratto di Leao scadrà a giugno 2028, tra due stagioni. La forza del club proprietario, in questi casi, cala un po'. Come il rendimento di Leao da quando è a rischio pubalgia".