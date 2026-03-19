Guidi: "Goretzka nome forte per il centrocampo. Ecco l'offerta del Milan"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "Una mezzala destra che abbia esperienza internazionale, trofei in bacheca e leadership; un difensore che sia già abituato alla Serie A e possa giocare sia a tre che a quattro. Eccole, insieme al centravanti, le priorità assolute del prossimo mercato del Milan, quello che nei piani di via Aldo Rossi tornerà a giocare in Champions League. La rosa andrà allungata numericamente per affrontare i maggiori impegni stagionali, ma almeno in alcuni ruoli l’obiettivo è migliorare pure qualitativamente.

A centrocampo, per esempio, il nome forte è quello di Leon Goretzka del Bayern Monaco. Uno da 17 trofei alzati in carriera, nazionale compresa. Esperienza e abitudine a giocare per vincere, caratteristiche ritenute fondamentali da Massimiliano Allegri per alzare il tasso di personalità della squadra. E, in effetti, una mediana con Goretzka, Modric e Rabiot avrebbe pochi eguali in Italia, almeno in fatto di palmares. Il centrocampista del Bayern va in scadenza di contratto a giugno e il club ha già annunciato l’addio a fine stagione. È quindi libero di trattare con altre società. Il Milan c’è, ma non si tratta di un’operazione semplice. Goretzka, infatti, guadagna attualmente 7 milioni di euro netti e, ovviamente, è anche sul taccuino di altre squadre, tra cui la Juventus. Dal canto suo, il Diavolo ha in mente di proporgli un contratto triennale da 5 milioni più bonus, in linea con gli altri elementi più pagati della rosa".