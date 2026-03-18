Bergonzini presenta Nusa: "Profilo di talento, ma le domande sorgono osservando le sue caratteristiche"

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Elmar Bergonzini, giornalista esperto di calcio tedesco, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Antonio Nusa: "Nell'eventualità che occorra davvero rimpiazzare Rafa, il tema è evidentemente di una portata enorme: Leao era e resta un giocatore discontinuo, ma è un talento puro e ha comunque portato al Milan un apporto considerevole in questi sette anni. Un profilo che si è fatto largo tra le indiscrezioni di queste ore è quello di Antonio Nusa. Un nome che l'Italia ha imparato a conoscere (e temere) sulla propria pelle: gol con la maglia della Norvegia contro gli azzurri sia all'andata, sia al ritorno nel girone di qualificazioni mondiali. Gioca nel Lipsia, dove quest'anno però non è esattamente un cecchino.

Comunque un profilo giovane e di talento, e fin qui tutto bene. Le domande semmai sorgono osservando le sue caratteristiche. Il nazionale norvegese infatti è un esterno d'attacco puro, anzi purissimo. Può giocare su entrambe le fasce, anche se ha calcato maggiormente quella sinistra. Per dirla in poche parole: è Leao prima che arrivasse Allegri: scatto, progressione, tecnica, capacità di accentrarsi per tirare. Il classico bagaglio dell'attaccante che sgomma in fascia. La questione si pone perché al momento non giungono segnali che Max intenda cambiare sistema di gioco in vista della prossima stagione. A meno che dirigenza e allenatore non stiano iniziando proprio ora a immaginare una diversa configurazione per il Diavolo del prossimo anno. E allora pensare a uno come Nusa avrebbe tutto il senso del mondo".