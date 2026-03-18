Il Milan valuta Troy Parrott per l'estate: uomo da 32 gol in stagione

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La caccia all'attaccante del Milan è partita. O meglio è partito il casting dei primi nomi su cui poi il club rossonero proverà a lavorare e a capire quale potrebbe essere quello giusto per il futuro della numero 9 rossonera, che rimane ancora oggi un rebus irrisolto. Sulla stampa oggi esce il nome di Mateo Retegui ma non viene ancora definitivamente accantonato neanche il profilo di Moise Kean. Dall'Inghilterra, però, e in particolare dal The Independent, nelle ultime ore è spuntato fuori un profilo nuovo, diverso e per certi versi inatteso: Troy Parrott.

Troy Parrott è l'attaccante titolare della nazionale irlandese che, nelle ultime stagioni, si sta mettendo in mostra con la maglia dell'AZ Alkmaar in Olanda: soprattutto in questa annata la punta sta andando molto forte con 32 gol realizzati in 43 partite totali tra club e nazionale. A breve si giocherà gli spareggi Mondiali contro la Repubblica Ceca: un'opportunità da lui stesso creata con una tripletta clamorosa all'Ungheria nell'ultima sosta. A oggi il giocatore è valutato circa 25 milioni di sterline, ovvero circa 28 milioni di euro al cambio attuale. L'AZ è disposto ad accettare proposte in estate per il 24enne, consapevole che non potrà trattenerlo e che servirà al club per generare ricircolo. Sul ragazzo ci sono già diversi club di Bundesliga, Liga ma anche di Premier League.