Casting attaccante, le quotazioni di Moise Kean si stanno abbassando: i motivi

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Non è un segreto che il Milan dovrà buttarsi alla ricerca di un attaccante, fra le altre cose, nel corso della prossima estate: non avere un nome di peso là davanti ha inciso moltissimo nella stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri, specialmente nelle gare contro le piccole che si sono dimostrare un autentico tallone d'Achille per il Diavolo nel corso di quest'anno. Il club dovrà necessariamente investire e farlo su un nome di rilievo che possa veramente cambiare il volto alla squadra.

Tra i tanti nomi usciti, anche dall'estate scorsa, uno particolarmente costante è quello di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che è stato allenato e lanciato nel calcio dei grandi da Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus. Il suo profilo, però, avrebbe le quotazioni in calo negli ultimi giorni, stando a quanto scrive Tuttosport questa mattina. Al di là della clausolda da 62 milioni, su cui il Milan crede di poter lavorare, a preoccupare sono i tanti problemi fisici di questa stagione che sembrano ancora irrisolti: sappiamo dai casi Pubill, Boniface e Mateta come questo staff medico rossonero stia attento a questa tipologia di problematiche.