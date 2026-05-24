Goretzka: "Futuro? Deciderò semplicemente quando sentirò che è il momento di farlo"

Goretzka: "Futuro? Deciderò semplicemente quando sentirò che è il momento di farlo"MilanNews.it
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Oggi alle 14:11Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Leon Goretzka, nel mirino del Milan, parla del futuro e delle tempistiche con cui deciderà la sua prossima squadra. Non manca molto alla scelta

Leon Goretzka, che a fine stagione si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco, dopo la vittoria della Coppa di Germania contro lo Stoccarda ha parlato a Sky Deutschland del suo futuro: “Non l'ho ancora deciso e non direi che la scelta avverrà fra la fine della stagione e l'inizio dei Mondiali. Deciderò semplicemente quando sentirò che è il momento di farlo".

Il centrocampista tedesco è fortemente nel mirino del Milan, con Allegri che è un suo grande estimatore. I rossoneri però prima devono raggiungere la Champions League vincendo questa sera a San Siro contro il Cagliari.