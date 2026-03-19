Milan-Retegui, nodo ingaggio: per tornare in Italia l'azzurro dovrà accettare di guadagnare 5 milioni

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Mateo Retegui è per caratteristiche l'attaccante ideale per il Milan di Massimiliano Allegri. A conferma di questo il recentissimo incontro tra il direttore sportivo Igli Tare e l'agente Alessandro Moggi, con il quale si è cominciato a parlare in vista della prossima estate di calciomercato.

L'ostacolo principale nell'affare Retegui è l'aspetto economico, sia lato giocatore che Al-Qadsiah. Per tornare in Italia e vestire la maglia rossonera, infatti, l'attaccante italo-argentino dovrà accettare di guadagnare circa 5 milioni di euro stagione, 4 volte meno rispetto a quello che percepisce in Arabia Saudita. Semmai questo aspetto dovesse risolversi, si dovrà poi trattare con il club giallorosso, che poco meno di 12 mesi fa ha investito 68 milioni di euro per portare in Saudi Pro League Retegui.