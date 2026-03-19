Milan tutto nuovo. La Gazzetta: "Goretzka-Gila, il Diavolo vota le prime scelte da Champions"

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La rosa del Milan va rinforzata, sia dal punto di vista numerico che di qualità, soprattutto se si riuscisse a centrare il vero obiettivo stagionale della società e di Massimiliano Allegri: il ritorno in Champions League. Non sono ammessi errori, anche perché parallelamente si vorrà tornare ad essere (seriamente) competitivi anche in Italia, dove quest'anno qualche passo falso di troppo non ha permesso alla squadra di sognare in grande.

A fronte di questo la dirigenza rossonera avrebbe già bene in mente i nomi sui quali andare a puntare, come riportato questa mattina anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, che hanno parlato di un Milan tutto nuovo. La rosea non si è però limitata a scrivere di questo, ma ha svelato anche i due obiettivi principali del club, titolando: "Goretzka-Gila, il Diavolo vota le prime scelte da Champions".