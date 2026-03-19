La situazione del Bebote. La Gazzetta: "Niente nazionale per Gimenez e futuro incerto"

La situazione del Bebote. La Gazzetta: "Niente nazionale per Gimenez e futuro incerto"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Il rientro di Santiago Gimenez è oramai imminente. Il Bebote potrebbe andare in panchina contro il Torino sabato pomeriggio dopo aver lavorato bene in questi giorni dimostrando anche di essere in buone condizioni. 

In merito alla situazione del centravanti messicano La Gazzetta dello Sport ha titolato "Niente nazionale per Gimenez e futuro incerto", anche perché avrà queste poche partite a disposizione per convincere tutti dalle parti di Milanello, in particolare Allegri, di puntare su di lui anche l'anno prossimo. Il fatto che resti però a Milano durante la sosta, potrebbe essere un'arma a sua favore. 