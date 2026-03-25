Il CorSport torna sulle parole di Pulisic. "Futuro? Quando sarà il momento di parlare..."

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Christian Pulisic, dal ritiro della nazionale americana, ha rilasciato un'intervista a Men's Journal. Dichiarazioni che sono state riprese questa mattina dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che le ripropone: "Non parlo con il mio agente di club e di andare da qualche parte.

Non mi tocca più di tanto, quindi non mi influenza minimamente. Certo, quando ci sarà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni, lo farò, ma non è questo il momento. E sono felice di essere qui al momento. Quindi mi sto concentrando il più possibile su quello".

Leao-Pulisic oggi e un anno fa: è davvero così negativa la loro stagione?

Se nella prima parte della stagione il tandem offensivo Leao-Pulisic non è stato praticamente quasi mai schierato da Massimiliano Allegri a causa degli infortuni prima del porotghese poi dell'americano, nel nuovo anno l'attacco rossonero è stato invece spesso in mano alla coppia 10-11. Piccola postilla necessaria, nonostante le partite giocate non è un segreto che la condiziona fisica dell'uno e dell'altro non sia di certo quella di chi è al 100%. Detto questo però, nonostante le critiche che sono sempre legittime e insindacabili, vediamo concretamente con i numeri come sta andando la loro stagione, paragonandola con i numeri della scorsa, alla stessa giornata, la 30esima.

LEAO-PULISIC OGGI E UN ANNO FA

2024/2025

Leao: 28 presenze, 21 da titolare, 1826 minuti giocati, 5 gol, 8 assist

Pulisic: 28 presenze, 25 da titolare, 1685 minuti giocati, 9 gol, 8 assist

2025/2026

Leao: 22 presenze, 18 da titolare, 1492 minuti giocati, 9 gol, 2 assist

Pulisic: 23 presenze, 16 da titolare, 1290 minuti giocati, 8 gol, 3 assist