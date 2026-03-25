Solo Pulisic in nazionale, Tuttosport: "Allegri vuole sbloccare le punte"

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Al momento la rosa del Milan conta la bellezza di cinque attaccanti: di questi, nel giorno di Pasquetta quando si giocherà al Maradona contro il Napoli, il giocatore ad aver segnato un gol più recentemente sarà Rafael Leao, che arriverà a quota 36 giorni sul groppone. Il portoghese non è partito per la pausa con il Portogallo a causa del suo acciacco che lo ha costretto a saltare la gara con il Torino di domenica scorsa: in generale praticamente tutto il reparto offensivo è rimasto a Milanello. Tra gli attaccanti è partito solo Pulisic: sono rimasti invece Fullkrug, Gimenez e Nkunku oltre a Rafa.

Data la difficoltà di incidere in questa stagione, soprattutto nell'ultimo periodo, la permanenza a Milano di quattro quinti dell'attacco può essere un bell'assist per Allegri che potrà fare un lavoro ad hoc con loro, essendo l'unico reparto praticamente al completo. Lo pensa anche Tuttosport che questa mattina titola: "Allegri vuole sbloccare le punte". Nell'introduzione del pezzo si legge: "Lavoro speciale con il reparto offensivo: l'unico in nazionale è Pulisic". E poi ancora su Rafa: "Leao farà terapie per una settimana: il suo obiettivo è esserci con il Napoli".