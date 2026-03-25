Fullkrug senza gol e il rimpianto Hojlund, la Gazzetta: "Attacchi a due facce"

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Questa sosta per le Nazionali, oltre a raccontare se la nazionale italiana riuscirà finalmente a staccare il pass per il Mondiale di quest'estate in Nord America, sarà un lungo avvicinamento a una delle partite più importanti della stagione: al rientro dalla pausa, infatti, il Milan affronterà il Napoli al "Maradona". Le due squadre sono divise solamente da un punto, con i rossoneri avvantaggiati, e una vittoria non solo garantirebbe la seconda posizione in solitaria ma darebbe anche la possibilità di credere ancora nel titolo, nel caso di altri scivoloni dell'Inter capolista.

Per iniziare a scaldare il clima partita, anche se mancano più di dieci giorni, oggi la Gazzetta dello Sport mette l'uno davanti all'altro i due reparti offensivi di rossoneri e azzurri: "Attacchi a due facce". Prima viene analizzato quello del Milan con questo titolo: "Nkunku fa panchina, Fullkrug senza gol". E poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Le due punte del Milan arrivate dal mercato faticano. Il francese però è favorito per affiancare Pulisic dal 1'". Quindi sul Napoli: "Super Hojlund, è il rimpianto di Max. Lukaku si scalda". Nel sottotitolo: "Il danese ha preferito Napoli al Diavolo ed è esploso. Romelu rinuncia al Belgio: spera che Conte lo rilanci".