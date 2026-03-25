Lukaku lascia il ritiro del Belgio, Il Mattino: "Continua il piano di recupero"

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È notizia di ieri che Romelu Lukaku, centravanti del Napoli che ha saltato la prima metà di stagione per un infortunio muscolare grave, ha lasciato il ritiro della nazionale del Belgio per fare ritorno a Castel Volturno, sede di allenamento della formazione partenopea, dove potersi mettere a disposizione di Antonio Conte e del suo staff in questi giorni di sosta per le Nazionali. Il centravanti era stato convocato da Rudi Garcia ma ha deciso di rientrare, evitandosi così la tournée negli Stati Uniti.

Oggi il quotidiano di Napoli Il Mattino approfondisce questa notizia con il titolo: "Lukaku-Belgio: au revoir". E poi nel sottotitolo viene spiegata la scelta dell'attaccante: "Big Rom parla con il Ct Garcia e decide di rientrare per continuare il piano di recupero a Castel Volturno". Mancano otto partite al termine del campionato, il Napoli è terzo a un punto dal Milan che sfiderà dopo la sosta e a -7 dall'Inter capolista. Viene anche aggiunto dal quotidiano: "L'attaccante belga non ha subito peggioramenti ma adesso rischia davvero di perdere il Mondiale".