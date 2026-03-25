Anche il Napoli su Goretzka, il CorSport: "Sfida a Juventus e Milan"

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Uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo sarà sicuramente quello del centrocampista tedesco classe 1995 Leon Goretzka. Un profilo che si sta già scaldando in queste settimane dopo che recentemente sia il calciatore che il Bayern Monaco hanno confermato che al termine della stagione le strade di separeranno. Già da prima che venisse comunicato ufficialmente, il nome del giocatore era finito nel taccuino del Milan così come in quello di altre squadre italiane come il Napoli e la Juventus.

Ed è proprio la formazione partenopea che pari essersi iscritta alla corsa ufficialmente, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina. Titola il quotidiano: "Il Napoli pensa a Goretzka. Sfida a Juventus e Milan: lascerà il Bayern a zero". Nell'occhiello si legge anche: "Anche il club di ADL valuta il centrocampista tedesco e raddoppia l'intrigo col Diavolo: mercato e secondo posto". Al rientro dalla sosta, infatti, proprio Napoli e MIlan si affronteranno in un big match che mette in palio la seconda piazza in solitaria. Il calciatore classe 1995 ha tantissimi estimatori, anche in Premier e Liga.