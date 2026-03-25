La Gazzetta su Vlahovic: "Prove di contratto, rinnovo vicino"

La Gazzetta su Vlahovic: "Prove di contratto, rinnovo vicino"MilanNews.it
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Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Francesco Finulli

Tornato in campo dopo alcuni mesi di assenza, Dusan Vlahovic rimane il grosso interrogativo dell'attacco della Juventus ma non solo: anche il Milan sta aspettando di capire cosa vorrà del suo futuro il centravanti serbo, non è un mistero che Allegri lo avrebbe già voluto l'estate scorsa come attaccante attorno al quale costruire il suo Diavolo. In scadenza di contratto a fine stagione con i bianconeri, il club di via Aldo Rossi spera di potersi giocare le sue carte se non dovesse arrivare il rinnovo ma le ultime indiscrezioni raccontano altro.

Nelle ultime settimane, Vlahovic e la Juventus non sono stati mai così vicine al rinnovo di contratto. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport questa mattina che titola così: "La Pasqua di Vlahovic. Juve, il papà di Dusan sbarca a Torino: prove di contratto, rinnovo vicino". Nel sottotitolo del pezzo sulla rosea viene specificato come proprio il periodo pasquale potrebbe essere quello risolutivo: "La Settimana Santa potrebbe essere decisiva per il serbo: si lavora a un accordo di uno-due anni".