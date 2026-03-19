Il Milan si rifà il look per la Champions: Goretzka e Gila le prima scelte

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Facendo tutti gli scongiuri del caso, il Milan l'anno prossimo tornerà a giocare nell'Europa che conta, in Champions League, obiettivo dichiarato di Massimiliano Allegri e società per una stagione che comunque avrebbe potuto regalare soddisfazioni ben più grandi se non fosse stato per qualche passo falso di troppo, l'ultimo domenica contro la Lazio. Dagli errori però si impara, motivo per il quale è intenzione del club rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione, non solo numericamente per affrontare i maggiori impegni stagionali, ma anche qualitativamente.

Forza, esperienza e qualità in mediana: Goretzka l'obiettivo numero uno

A partire dal centrocampo, nel mirino del Milan ci è finito il nome di Leon Goretzka, giocatore da 17 trofei alzati in carriera tra Nazionale e club. In scadenza con il Bayern il prossimo giugno, il centrocampista tedesco formerebbe un tridente di tutto rispetto con Modric e Rabiot, ma non si tratta di un'operazione semplice, anche perché stiamo parlando di un giocatore da 18 milioni di euro lordi a stagione. In più c'è da aggiungere la concorrenza della Juventus e di altre squadre, ma per anticipare queste il Milan avrebbe in mente di proporre a Goretzka un contratto triennale da 5 milioni di euro più bonus per convincerlo. Un innesto del genere ad Allegri potrebbe tornare utile, ma parallelamente al tedesco la dirigenza rossonera starebbe monitorando anche altri profili, come ad esempio quello di André del Corinthias, classe 2006, e Koné del Sassuolo, autore fino a questo momento di un campionato più che convincente alla prima esperienza in Italia.

In difesa Tare punta su un suo vecchio pallino

Oltre alla mediana va rinforzata anche la difesa, anche perché quest'anno Allegri ha difatti avuto a disposizione solo 5 difensori per 3 posti, considerando l'impiego pari a zero di Odogu. Serve qualcuno in grado di guadagnarsi la titolarità da subito. Kim Min Jae potrebbe essere una soluzione affidabile, ma il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera è quello di Mario Gila della Lazio, giocatore portato a Roma proprio dall'attuale diesse del Milan Igli Tare. Il centrale spagnolo va in scadenza con la società biancoceleste nel giugno 2027, quindi questo potrebbe aiutare ad abbassare la valutazione di quasi 25 milioni di euro che Lotito fa del suo cartellino, ma l'interesse di Inter ed altri club contribuirebbe ad un'eventuale asta.