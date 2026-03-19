Mario Gila resta la prima scelta per la difesa del futuro: occhio alla concorrenza dell'Inter
Oltre al centrocampista Massimiliano Allegri ha chiesto anche un difensore per la prossima stagione, uno di quelli in grado di ritagliarsi subito un posto da titolare nel suo Milan. Il sogno di chiama Kim Min Jae, ma i costi dell'operazione con giocatore e Bayern Monaco rischiano di essere al limite del proibitivo per il club rossonero, che comunque starebbe valutando un'alternativa di tutto rispetto sulla quale andare a puntare.
I colleghi de La Gazzetta dello Sport questa mattina parlano di Mario Gila, classe 2000 che domenica proprio contro il Milan si è messo in mostra con una prestazione di assoluto livello. Vecchio pallino di Igli Tare, il centrale spagnolo è in scadenza con la Lazio nel giugno 2027, quindi la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 20, massimo 25 milioni di euro, ma l'interesse dell'Inter potrebbe contribuire ad alzarlo con un'eventuale asta.
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