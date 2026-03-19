Goretzka e non solo: il Milan segue anche Koné del Sassuolo per la prossima stagione
Leon Goretzka è la scelta numero uno di Massimiliano Allegri per andare a rinforzare e completare la mediana del Milan in vista della prossima stagione, dove servirà forza, mentalità ed esperienza per affrontare nel migliore dei modi il ritorno in Champions League. Parallelamente al tedesco, però, il club rossonero starebbe seguendo anche altri profili, così da non farsi trovare impreparato nel momento in cui ci dovessero essere degli addii.
Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport Ismael Koné del Sassuolo sarebbe uno di questi. La mezzala canadese, di origini ivoriane, piace a tutte le grandi di Serie A dopo una prima stagione più che convincente in Serie A. La sua valutazione, stando a dati Transfermarkt, dovrebbe aggirarsi attorno ai 14 milioni di euro.
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