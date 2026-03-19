FOCUS MN - Goretzka-Milan, il profilo perfetto per Allegri: qualità totale, ma la strada è in salita

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Se il Milan vuole aggiungere struttura, strappi e personalità al centrocampo, Leon Goretzka è uno dei nomi che più si avvicinano all'identikit ideale per Allegri. Il tedesco del Bayern, classe 1995, unisce fisico da dominatore (189 cm) e gamba da box to box, con una una base tecnica che gli permette di giocare sia da mezzala in una mediana due. In Bundesliga, nella stagione 2025-26, ha messo insieme 23 presenze, 2 gol, 1 assist, 130 tackle vinti e 934 corse ad alta intensità: numeri che raccontano bene il suo doppio registro, muscolare e tattico.

Perché sarebbe perfetto per il Milan

Gortezka è il classico centrocampista che alza i livello senza bisogno di essere "costruito". Sa portare pressione, vincere duelli, inserirsi senza palla e accompagnare l'azione. In carriera ha superato le 300 presenze in Bundesliga, con oltre 50 gol nel campionato tedesco; con la Nazionale tedesca è arrivato a 67 presenze e 15 reti. È uno che riempie l'area, ma che sa anche proteggere la squadra. In un Milan che spesso ha sofferto per equilibrio e presenza fisica in mezzo al campo, sarebbe la cerniera perfetta tra difesa e attacco, ideale sia nel classico 3-5-2 di Massimiliano Allegri, ma anche in un eventuale 4-3-3 o 4-2-3-1 accanto a un regista più posizionale.

Gli ostacoli: stipendio e concorrenza

Il problema, enorme, è economico. Le stime pubbliche sullo stipendio di Goretzka oscillano, ma la base riportata dai colleghi di Capology è di circa 13 milioni lordi annui, cifra comunque fuori scala per i parametri rossoneri; altre ricostruzioni di mercato lo collocano ancora più in alto, come riferì ad esempio il collega Patrick Strasser in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per rileggere l'intervista), quando parlò di addirittura 18 milioni di euro lordi a stagione. In più, attorno a lui si starebbero timidamente muovendo anche altre squadre: Juventus ed Atletico Madrid sono state più e più volte accostate a Goretzka. Tradotto: il profilo è perfetto, l'operazione un po' meno, ma se si vuole fare il salto di qualità servono giocatori del genere.