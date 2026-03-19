Il retroscena di mercato rivelato da Boban: Szoboszlai era quasi del Milan. Poi...

vedi letture

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, si è così espresso a Sky Sport su Dominik Szoboszlai: "Szoboszlai nasce come 10, al Salisburgo e nell'Ungheria, giocava sempre dietro la punta. Era un ruolo problematico però, ora si è trasformato in un 8 puro che era l'unica logica per farlo diventare un campione. Talento estremo, vede il gioco e tocca la palla come pochi al mondo.

Ovvio che mi piace, l'avevamo già chiuso, poi non si fece… Un bellissimo giocatore, sono felice che abbia vinto la guerra con se stesso diventando giocatore vero. Non aveva velocità e uno contro uno per fare il dieci, non poteva proprio".