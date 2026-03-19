MN - Loftus-Cheek farà un dispositivo di protezione e proverà ad esserci contro il Napoli

MN - Loftus-Cheek farà un dispositivo di protezione e proverà ad esserci contro il Napoli MilanNews.it
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Oggi alle 14:36News
di Andrea La Manna
fonte Antonio Vitiello

Come appreso dalla nostra redazione, Ruben Lotus-Cheek in questi giorni farà un dispositivo di protezione, si allenerà durante la sosta e proverà ad essere a disposizione col Napoli. Ricordiamo l'infortunio procuratosi contro il Parma, lo scorso 22 febbraio, che gli è costato la frattura del processo alveolare della mascella e la rottura di alcuni denti. Il calciatore si è subito sottoposto ad operazione chirurgica. 

Di Antonio Vitiello 