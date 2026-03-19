Dodo ancora lontano dal rinnovo con la Fiorentina: ci pensa anche il Milan
Dodo, laterale destro brasiliano classe 1998, sta vivendo la sua quarta stagione con la maglia della Fiorentina, squadra in cui si è affermato in questi anni come uno dei migliori giocatori. Il calciatore dopo questa annata avrà ancora un anno di contratto con la formazione viola e in questo senso le trattative con il club toscano sono già partite da un po' anche se ancora lontane dall'arrivare in porto: c'è intesa sulla lunghezza del nuovo accordo, nel 2030, ma non c'è ancora la quadra per quanto riguarda le cifre. Il giocatore chiede più dei 2 milioni più bonus messi sul piatto dalla Fiorentina.
Per questo motivo, alcuni club stanno pensando di inserirsi, sfruttando che nel corso della prossima estate, con il contratto in scadenza e i lavori per il prolungamento arenati, i costi per il cartellino potrebbero essere molto convenienti: circa 15 milioni di euro Si tratta, secondo l'indiscrezione riportata dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, di un Derby tra Milan e Inter. Sia i rossoneri che i nerazzurri hanno condotto un sondaggio esplorativo per il brasiliano. Non vanno sottovalutati anche eventuali inserimenti di altre società dall'estero ma anche dall'Italia, come la Juventus per esempio.
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