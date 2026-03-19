Di Napoli su Retegui o Vlahovic per il Milan: "Scelgo Retegui, perché gioca per la squadra e sa calarsi nel contesto migliore in poco tempo"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sia sul probabile 9 del futuro dei rossoneri, ma anche su Ardon Jashari.

Jashari al momento è considerabile un investimento ancora valido o un flop?

"È un giocatore che ha qualità, solo che il nostro calcio e complicato. Inoltre ha dovuto affrontare gli infortuni e penso che non sia pienamente entrato nelle idee di calcio di Allegri. In futuro potrà dimostrare le proprie qualità, anche se per essere stato pagato quaranta milioni mi aspettavo di più".

Retegui viene accostato al Milan. Pensi che potrebbe tornare in Italia?

"La sua è stata una scelta puramente personale e qualche soldo in più se l'è garantito in Arabia. Di certo il Milan potrebbe garantirgli cinque o sei milioni, non oltre. Anche la Nazionale potrebbe incidere nella sua scelta e i rossoneri sanno che un usato sicuro potrebbe rendere".

Fra Vlahovic e Retegui chi sarebbe meglio?

"Vlahovic è un giocatore che rende al meglio quando la squadra gioca per lui. Retegui invece ha molta umiltà perché gioca per la squadra e sa calarsi nel contesto migliore in poco tempo. Questo lo rende importante per l'umiltà".