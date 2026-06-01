Il Milan aspetta la risposta di Rangnick. Bucchioni: "Se dovesse dire no, vorrebbe dire che ha capito di non poter lavorare in autonomia"

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Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha detto la sua sul futuro della panchina del Milan: "Nel frattempo la domanda delle domande è una sola: chi allenerà il Milan? E qui torna in ballo Ibra, l'unico dirigente sopravvissuto. Lo svedese ancora in sella perchè legato a Cardinale e a Red Bird, come era facilmente prevedibile, non è convinto della soluzione Rangnick. Il manager ha chiesto pieni poteri sull'area tecnica e ovviamente, questo a Ibra non va giù. Lui, con il suo ego smisurato, vuole mettere bocca su tutto, come ha fatto nell'ultima stagione, causando il caos dirigenziale e gestionale. Con Rangnick il rapporto potrebbe durare due giorni. E infatti Ibra si sarebbe messo in contatto con l'agenzia del suo amico scomparso Mino Raiola, per farsi suggerire il nome di un direttore sportivo e di un allenatore della loro scuderia. Tutto bene, mister Cardinale? Fra oggi e martedi dovrebbe arrivare la risposta di Rangnick, con lui potrebbe andare in panchina Glasner del Crystal Palace. Ora però c'è libero pure Slot esonerato dal Liverpool, ma costa troppo.

Visto quello che è successo, sembra di capire che uno come Ibra, un uomo solo al comando, one man show, faccia fatica a fare il manager. Se Cardinale non lo capisce è logico pensare che alla prima partita storta o per qualche cosa non gradita, Ibra possa ritornare a fare quello che ha buttato all'aria l'ultima stagione. Si decida a fare il direttore sportivo e l'allenatore insieme, in attesa di diventare Dio. Dico questo perché le dinamiche del calcio sono note e senza una catena di comando coesa, sarà difficile per il Milan uscire fuori da questo empasse. Se Rangnick dovesse rifiutare la proposta di Cardinale, vorrebbe dire che ha capito di non poter lavorare in autonomia".