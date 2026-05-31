Fabrizio Romano: "Leao ha sorpreso un po' tutti con il timing. Non è un’operazione che si chiude nel giro dei prossimi giorni”

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Leao vuole lasciare il Milan, Fabrizio Romano specifica le tempistiche di un'eventuale operazione. Le ultime sul portoghese

Un po' a sorpresa, nonostante i segnali fossero piuttosto chiari, ieri sera Rafa Leao ha annunciato il suo desiderio di voler lasciare il Milan dopo diversi anni in rossonero. Fabrizio Romano, nel consueto video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione.

LEAO CHIEDE LA CESSIONE, IL PUNTO DI FABRIZIO ROMANO

“Posso dire che Leao ha sorpreso un po’ tutti con questo timing del suo annuncio. All’interno del Club, e anche chi è vicino a Leao, ci si aspettava che Rafa potesse lasciare il Milan in estate. Da qui a fare un annuncio pubblico il timing magari ha potuto un po’ sorprendere. Ma Leao, dal canto suo, sostiene di voler essere libero nella gestione del proprio futuro e nelle comunicazioni del proprio futuro. Si è sentito di fare questa dichiarazione e voler mettere in chiaro subito il suo desiderio, piuttosto che rimanere in silenzio e far passare qualche settimana di punti interrogativi e notizie diverse. Anche perché durante la settimana alcune notizie dicevano il contrario, dicevano che Leao sarebbe rimasto al Milan e sarebbe stato centrale per il progetto. Quelle notizie forse hanno fatto pensare a Leao che fosse il momento di mettere chiarezza.

Vediamo cosa accadrà, a livello di tempi ci vuole un po’ di pazienza. Non è una questione che si risolve in pochi giorni, anche perché fino ad oggi stanno chiamando dalla Turchia, ma Rafa vuole aspettare, vuole capire se possono arrivare offerte da campionati un po’ più importanti e poi a quel punto fare valutazioni finali. E poi non dimentichiamoci del Milan, perché il Milan chiaramente avrà presto un nuovo ds e un nuovo allenatore, e lì bisognerà fare il prezzo di Leao. Il Milan è da rispettare, a livello di costi dell’operazione non dipende solo da Rafa. Sono passaggi che richiedono un po’ di tempo e non è un’operazione che si chiude nel giro dei prossimi giorni”.