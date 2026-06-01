Ma che strano, al Milan ci sono delle divisioni! Ibra vuole Planes come ds e in panchina Slot o Pochettino, Calvelli vuole affidare l’area tecnica a Rangnick

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Tanto per cambiare al Milan ci sono delle divisioni che stanno complicando non poco la rivoluzione voluta da Gerry Cardinale dopo la mancata qualificazione in Champions Leauge del Diavolo. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, da una parte c'è Zlatan Ibrahimovic che come ds vorrebbe Ramon Planes, assistito da Rafaela Pimenta, ex braccio destro di Mino Raiola, mentre dall'altra c'è Massimo Calvelli, il quale invece vuole affidare l’area tecnica del club rossonero a Ralf Rangnick.

In caso di arrivo del tedesco, che è molto intrigato dalla proposta del Diavolo, come allenatore potrebbe mettere uno tra Jaissle e Glasner, ma Ibrahimovic non è d'accordo di dare pieni poteri all'attuale ct dell'Austria e per la panchina preferirebbe uno tra Slot e Pochettino. Insomma, al Milan non sembra essere cambiato niente e anche dopo la rivoluzione iniziata da Cardinale le divisioni all'interno del club non mancano.