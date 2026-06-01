Serie A, svelate le date della stagione 26/27: si comincia a fine agosto

vedi letture

Di seguito elencate le date ufficiali in vista dell'inizio della nuova stagione di Serie A 2026/2027. Si parte domenica 23 agosto 2026

La pesante sconfitta in casa contro il Cagliari ha reso il campionato 2025/2026 del Milan un enorme fallimento: rossoneri fuori dalla Champions League e c'è l'ennesima rivoluzione dirigenziale e sportiva alle porte. C'è bisogno di rimettere subito insieme i cocci e programmare al meglio la prossima stagione, visto che la Lega Serie A ha rivelato le date chiave della stagione sportiva 2026/2027.

INIZIO: domenica 23 agosto 2026

FINE: domenica 30 maggio 2027.

TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.

PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.

COPPA ITALIA

INIZIO: domenica 9 agosto con il turno

TRENTADUESIMI: domenica 16 agosto

SEDICESIMI: mercoledì 2 settembre.

OTTAVI: dicembre

QUARTI: febbraio

SEMIFINALI: il 3 marzo - 21 aprile

FINALE: mercoledì 19 maggio 2027