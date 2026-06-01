Pistocchi: "Il termine giusto per definire il Milan attuale è anarchia"

vedi letture

L'analisi di Maurizio Pistocchi sul momento confusionario del Milan. Il giornalista usa una parola ben specifica: anarchia

Il momento del Milan sta mettendo veramente d'accordo tutti. Sul web, per strada, sulla carta stampata, in tv: non c'è nessuno che abbia particolare fiducia nel rilancio rossonero di Cardinale e Ibrahimovic dopo il fallimento sportivo della stagione che si è appena conclusa. Anche il giornalista Maurizio Pistocchi, con un post su X, dice la sua su quello che sta succedendo al Diavolo:

"Anarchia. Questo il termine giusto per definire il Milan attuale, senza un progetto e una guida tecnica, con il suo giocatore più rappresentativo che annuncia il suo addio al club, con giornalisti che, da sempre vicini alla società, dopo aver incontrato la proprietà paventano ai tifosi un futuro peggiore del presente. In tutto questo bailamme, risuonano le parole dette in risposta a Boban da Zlatan Ibrahimovic in diretta Sky: “Il boss sono io, comando tutto io”. Se Ibra è il Boss, significa che l’uomo che ha scelto Max Allegri e Tare è lui, oppure no? Fatta chiarezza su questo, e sul fatto che chi li ha scelti è il primo ad aver fallito il progetto, il Milan potrà cominciare a lavorare per il futuro: nel mondo ci sono tantissimi giocatori bravi che non costano una fortuna, e tanti bravi allenatori in grado di costruire una squadra con una identità e una mentalità da Milan. Dunque, chi non ha soldi abbia cervello".