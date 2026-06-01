Stellini replica a De Bruyne: “Mai avuto gioia ed entusiasmo. Modric un esempio"

vedi letture

Cristian Stellini risponde a Kevin De Bruyne che si è definito contento dell’addio di Conte al Napoli, accusandolo di non avere mai avuto passione ed entusiasmo durante l’anno.

In risposta alle parole di Kevin De Bruyne, che si è definito contento per l'addio di Antonio Conte dal Napoli, è intervenuto il suo vice Cristian Stellini che ha parlato così al Corriere dello Sport.

"Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all'estetica piuttosto che al risultato di una stagione. Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia".

Paragone sul contributo di De Bruyne al Napoli Modric al Milan - "Sono rimasto molto colpito nella passata stagione di come si è inserito al Milan, guidando i compagni con leadership ed entusiasmo pur giocando in una squadra che ha espresso un calcio molto pragmatico, ottenendo buonissimi risultati e senza mai dare giudizi su dirigenza ed allenatore. Essere professionisti significa anche essere in grado di capire cosa serve che tu faccia per rendere l'ambiente in cui lavori il migliore possibile dando l'esempio!".