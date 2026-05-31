USA-Senegal 3-2: un gol e un assist in un tempo per Pulisic

USA-Senegal 3-2: un gol e un assist in un tempo per PulisicMilanNews.it
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Ieri alle 23:49News
di Manuel Del Vecchio
Pulisic torna al gol nell’amichevole contro il Senegal. Per il rossonero anche un assist nei 45 minuti disputati

Gli USA di Pochettino vincono l’amichevole contro il Senegal nel segno di Christian Pulisic. Il giocatore del Milan è rimasto in campo solo per un tempo ma tanto gli è bastato per mettere a segno un assist per Dest e tornare finalmente al gol.

Minuto 20 del match, il numero 10 della nazionale USA sfrutta al meglio un bell'assist di Pepi e davanti al portiere rimane lucido: dribbling a eludere l'estremo difensore in uscita e palla depositata in fondo alla rete da posizione defilata. Esultanza rabbiosa per Pulisic, che non segnava dal 28 dicembre 2025, giorno di Milan-Verona 3-0.

L'amichevole finisce 3-2, con Balogun che diventa match winner con il terzo gol USA nella ripresa dopo che il Senegal aveva rimontato il 2-0 iniziale.