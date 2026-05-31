USA-Senegal 3-2: un gol e un assist in un tempo per Pulisic
Gli USA di Pochettino vincono l’amichevole contro il Senegal nel segno di Christian Pulisic. Il giocatore del Milan è rimasto in campo solo per un tempo ma tanto gli è bastato per mettere a segno un assist per Dest e tornare finalmente al gol.
Minuto 20 del match, il numero 10 della nazionale USA sfrutta al meglio un bell'assist di Pepi e davanti al portiere rimane lucido: dribbling a eludere l'estremo difensore in uscita e palla depositata in fondo alla rete da posizione defilata. Esultanza rabbiosa per Pulisic, che non segnava dal 28 dicembre 2025, giorno di Milan-Verona 3-0.
L'amichevole finisce 3-2, con Balogun che diventa match winner con il terzo gol USA nella ripresa dopo che il Senegal aveva rimontato il 2-0 iniziale.
ALREADY A GOAL AND AN ASSIST FOR PULISIC!#USMNT x @VW pic.twitter.com/GC1S2Fqml7— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 31, 2026
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